«Бездомная» королева: квартира Елизаветы II в Москве выставлена на продажу

Совсем скоро королева Елизавета II может ощутить проблемы с жильем в столице России, ведь ее квартиру в Москве собираются продавать. Как сообщает издание 7 дней, представительница голубых кровей всегда могла рассчитывать на радушный прием в белокаменной, ведь ее ждали поистине королевские хоромы, общей площадью в 250 квадратных метров, в пяти минутах от храма Христа Спасителя. Однако сейчас квартира выставлена на продажу. Хотя риэлторы не называют точную цену, но по предварительным данным цена за один квадратный метр может достигать полутора миллионов рублей. Также неизвестна и причина, по которой королева решила избавиться от жилья, быть может, присмотрела себе квартиру получше? Как бы то ни было, в данный момент там проживают сотрудники посольства Канады, которым вскоре придется искать себе новое жилье.

Еще в 2019 году стало известно, что у Елизаветы II в столице России есть сразу несколько квартир, а общая площадь ее жилья в Москве на данный момент составляет 839 квадратных метров.