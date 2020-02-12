«Какой-то абсолютной романтики не было»: Александр Тютин не ужился с первой женой

Актер Александр Тютин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» объяснил, почему развелся с первой женой Татьяной. Вместе они были на протяжении нескольких лет. Детей у пары в браке не было.

«С Таней я познакомился в студенческом театре. Правда, она училась на другом факультете. Это было нашим общим хобби — увлечение театром. А потом увлеклись и друг другом. Это был романтический период. Все началось на съемках картины «Однолюбы». Нашему роману способствовал актер Иван Рыжов. Он был очень простой человек. Все время переживал за наше счастье. Наверное и благодаря ему произошло все». Александр Тютин

Как заметил актер, их отношения с первой женой завершились разводом. «Наш роман продолжался три года. Потом мы поженились. Я ушел в армию. Именно когда я был в армии, мы и сыграли свадьбу. Причем предложение поступило от Тани. Она сказала: «Давай поженимся». Какой-то абсолютной романтики не было. Во время свадьбы меня настигло эхо Афганистана, где я какое-то время служил. Меня почему-то все время клонило в сон на торжестве. Оказалось, что у меня был гепатит. Зато это дало мне целый месяц дополнительного отпуска. Такой вот медовый месяц у нас получился», — заявил Александр Тютин.

Актер признался, что с первой женой они думали о детях, но не случилось. «Был один драматический момент. Как раз начались разногласия с Таней. Ее беременность пришлось прервать. Я сильно в те годы увлекался театром. Татьяна занималась своими делами. В общем, мы не сошлись характерами. Потом мы поехали в Канаду на съемки одной картины. Там и расстались. Она, кстати, осталась жить в Северной Америке», — заметил актер.