«Я и мама. Мне 14»: Пресняков поделился редким архивным снимком

Игорь Николаев отметил, что прекрасно помнит это прекрасное время.

51-летний Владимир Пресняков поделился в личном блоге архивным снимком. Черно-белое фото растрогало его фолловеров и друзей-звезд.

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«Я и мама. Мне 14», — коротко подписал кадр певец.

Тут же отреагировал коллега Владимира — Игорь Николаев.

«Прекрасно помню вас такими! И вообще обожаю то время!» — написал он в комментариях.

Речи идет о начале 80-х годов. В то время имя Владимира Преснякова — младшего еще никто не слышал, зато страна прекрасно знала ВИА «Самоцветы», в составе которого выступали его родители Елена и Владимир Пресняков — старший.

Впрочем, уже через 4 года эстрадный певец даст о себе знать, исполнив несколько песен для героя фильма «Выше радуги». Хит из этой картины «Засыпает старый Зурбаган» до сих пор звучит из радиоприемников.