«Это не достижение»: Аронова объяснила, как ей удалось сесть на шпагат в фильме «Лед»

По словам актрисы, она не считает это чем-то особенным.

Актриса Мария Аронова, которая в первой части фильма «Лед» лихо села на шпагат, объяснила, как ей это удалось. Напомним, что в картине она сыграла тренера по фигурному катанию.

«Это не достижение. Врожденное строение мышц. Могу и ногу поднять вверх до самой головы. Только некоторые части тела стали мне мешать — живот, бока». Мария Аронова

Как заметила звезда, в идеале при росте 168 сантиметров она сейчас должна весить 80 килограммов. К сожалению, в данных параметрах ей уложиться пока не удается. Аронова призналась, что ест вечером после спектаклей, а также поздно ложится спать. В результате такой график приводит к неправильному обмену веществ. Отсюда и лишние килограммы.

При этом Мария Аронова отметила, что в юности была худенькой и занималась спортом. Правда, однажды она сломала ногу. Вскоре она была вынуждена уйти из гимнастики, после чего и стали появляться лишние килограммы, сообщает портал wday.ru.