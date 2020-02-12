«Это святая вещь»: Арбенина принесла на шоу Урганта свою первую гитару

В гостях у Ивана Урганта в его популярном телешоу накануне была лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина. Накануне музыканты выпустили новый альбом «Невыносимая легкость бытия», который звезды обсудили в эфире Первого канала. С собой вокалистка принесла свою самую первую гитару – изрядно видавшую виды и изумившую Урганта своим состоянием.

«Гитара – это святая вещь. Рассказывай про нее» — попросил Ургант.

Певица объяснила, что это гитара, которой очень много лет, и которая ей крайне подходит.

«Она легкая и с ней просто быть маневренной, и бегать и прыгать, задирать ногу» — рассказала Арбенина.

На вопрос, что с гитарой – почему кажется, будто о нее кто-то «поточил лапки», учитывая заметные выбоины», Диана Арбенина ответила:

«Это руки. Я как-то решила обновить, потюнить, обратилась к мастеру, а там молодые пацаны сидят. Они увидели ее, удивились, что за дизайн. А я отвечаю, что это мои пальцы. А они мне: «ну ты нормально, можешь-можешь» — вспомнила гостя программы.

Ургант намекнул, что за музыкальный инструмент можно выручить неплохую сумму денег, если ее продать, ведь именно на ней певица писала свои хиты. На что исполнительница ответила, что еще пока не доросла до такого возраста, «когда нужно загонять гитары, писать автобиографии и заниматься вот этим всем».

Напомним, в том же выпуске «Вечернего Урганта» телеведущий высказался о новом шоу «Док-Ток», ведущей которого стала Ксения Собчак.