Алена Кравец пообещала носить передачки Водонаевой в колонию

Как считает светская львица, модель оскорбила россиян и теперь должна ответить за свои слова.

Светская львица Алена Кравец пообещала носить передачки телеведущей и модели Алене Водонаевой в колонию. Как она считает, звезда, оскорбившая россиян своими словами о быдле, должна теперь ответить по всей строгости закона.

Отметим, что Алене Водонаевой грозит обвинение по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». По этой статье ей может грозить до шести лет заключения.

Как считает Алена Кравец, своими словами Водонаева оскорбила миллионы россиян, сказав, что многие из них быдло, которым не хватает на бутылку водки. Также светскую львицу вывел из себя тот факт, что позже бывшая участница «Дома-2» неожиданно решила называть россиян не былом, а маргиналами. Это произошло, как она думает, после того, как на ведущую набросились с критикой, сообщает портал Dni.ru.

«А я в беде не брошу, буду ей носить передачки в женскую колонию – жалко ее, ведь приятельствовали прежде». Алена Кравец

Отметим, что некоторые эксперты склонны считать, что свои скандальные заявления Алена Водонаева делает вовсе не случайно. Не исключен вариант, что она решила делать политическую карьеру. Эксперты подозревают, что звезда специально привлекает к себе внимание общественности громкими заявлениями. Ее активно обсуждают, мнения у людей на ее счет самые разные. Многие на стороне Водонаевой. Возможно, что модели только этого и нужно для реализации своих будущих политических амбиций.