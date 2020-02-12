«В 5 лет я знал, что другой»: Билли Портер рассказал, каково быть геем в Америке

Актер при своей сумасшедшей популярности до сих пор становится объектом насмешек.

Американский актер Билли Портер, известный своими выходами на «Оскар» и другие светские мероприятия в платьях, впервые дал интервью для России. Произошло это на YouTube-канале Карена Шаиняна.

У себя на родине артист прославился благодаря ролям в сериале «Поза» и мюзикле Kinky Boots. Сейчас ему 50 лет, он востребован в шоу-бизнесе, популярен во всем мире, сколотил себе внушительное состояние, однако все еще становится объектом насмешек из-за своей нетрадиционной ориентации.

«В 5 лет меня отправили к психологу, я уже тогда знал, что другой. Каждую среду после уроков я сидел и разговаривал с каким-то мужчиной непонятно о чем. Просто я вырос в очень серьезной пятидесятнической семье. Меня воспитывала группа женщин, которая очень сильно нервничала из-за того, что я хотел играть в куклы и был неженкой», — рассказал актер.

Работа психолога не помогла, Портер так и не смог подавить в себе свои наклонности. И всю жизнь испытывал неловкость за свою ориентацию. По словам фэшн-бунтаря, в Америке насчет чернокожих артистов есть твердый стереотип — они якобы непременно должны быть мужественными.

«В театральной школе из меня пытались вытравить гея, бабу. Но они просто хотели, чтобы у меня была работа. Это не было злонамеренно», — сказал Билли.

Борьба с самим собой у Портера продолжалась вплоть до 40 лет. «Я понял, что создал что-то новое, приложил руку к созданию нового архитипа американского черного мужчины в шоу-бизнесе», — заявил не без гордости Портер. Сейчас он открыто демонстрирует свою женственную натуру, но ему до сих пор иногда отказывают в ролях из-за его ориентации, а Сеть частенько потешается над ним.

«Когда я захожу в Интернет, я вижу ровно те же слова, что слышал в пятом классе», — с болью в голосе признался Билли.

Тем не менее в личной жизни артист нашел свое счастье, уже три года он состоит в браке с Адамом Смитом, считая его своим мужем.