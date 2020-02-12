«Больно ходить»: Семенович попала в больницу после неудачного педикюра

Звезда успокоила поклонников, что сейчас с ней все нормально.

Несколько дней назад Анна Семенович огорошила своих поклонников сообщением в Instagram о том, что перенесла операцию. Из-за этого певица не может ходить в спортзал, что, по ее словам, сказывается на фигуре.

Это заявление произвело глубокое впечатление не только на ее фолловеров, но и на акул пера. В СМИ тут же появились сообщения о том, что певица перенесла сложное хирургическое вмешательство. Семенович решила отреагировать на эти новости и внести в ситуацию ясность.

«Мои дорогие и любимые! Я счастлива, что вы у меня есть и что вы за меня так переживаете! Я хочу сразу сказать информацию про свой палец. А то раздувается, что мне его чуть ли не отрезали или я его сломала. Господи-боже, упаси! Все хорошо! Просто я неудачно сделала педикюр, попала инфекция. Неприятная процедура была, мне теперь больно ходить в обуви», — объяснила Анна.

По словам певицы, теперь ей приходится ходить в удобной обуви, вроде кед или угги и ограничить себя в танцах и спорте.

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