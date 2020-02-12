Лиза Галкина приготовила для папы изысканный завтрак из клубники

Максим Галкин выложил в Сеть трогательное видео со своей 6-летней дочерью Лизой. Девочка приготовила для своего отца изысканный завтрак — клубнику в шоколаде и с удовольствием попотчевала родителя. Наследница, обладающая чувством юмора отца, в кадре пошутила, что это бутерброды.

Отметим, что для семьи Пугачевой и Галкина это хоть и вызывающее родительскую гордость событие, но не экстраординарное. И Лизу, и Гарри здесь с ранних пор приучают к домашнему хозяйству. Дети вместе с няней или Аллой Борисовной познают нехитрые кулинарные тонкости, сами убирают за собой со стола и складывают посуду в моечную машину.

А недавно мы писали о сюрпризе от сына Максима Галкина — Гарри. Мальчик приготовил для папы чай с лимоном и мандаринам. И не забыл подать к напитку прянички.