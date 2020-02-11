«Иметь такую маму отвратительно»: 15-летняя дочь Седоковой пожаловалась на печальную участь

15-летняя дочь Анны Седоковой рассказала, каково быть дочерью знаменитости. Алина Белькевич подметила, что окружающие, когда она рассказывает им, что является дочерью певицы, сразу начинают думать, что это круто. На самом же деле, подобная тесная связь имеет свои очевидные минусы. Так, например, в ее окружении часто появляются люди, которые общаются с ней, преследуя личные цели. Сначала Белькевич долгое время не могла понять, что с ней не так, а затем ответ пришел сам собой.

«Я начала думать, что иметь такую маму отвратительно. На самом деле, я очень люблю свою маму, но имею в виду ее статус и популярность. Я была злая на весь мир, думала, что мне жутко не повезло и считала себя безумно несчастливой», — откровенно призналась она.

Чуть позже девочка решила откровенно поговорить с родительницей. Та ей заявила, что ничего поменять в своей жизни Алина уже не сможет, а значит, из ситуации нужно извлекать пользу. Сейчас Белькевич уверена – быть дочерью звездной мамы – очень круто, ведь благодаря ее успеху школьница может позволить себе многие вещи, которые не могут позволить дети из менее обеспеченных семей.

Седокова, в свою очередь, поспешила поддержать дочь в комментариях. Анна мудро разъяснила, что родителей и социальную среду, в которой ты вырос, нужно воспринимать как силу. Только в таком случае все становится по-другому.