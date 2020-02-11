Антоха из «Реальных пацанов» поделился подробностями эвакуации на премьере фильма «Лед»

Во время предпоказа второй части мелодрамы в кинотеатре «Октябрь» сработала пожарная сигнализация.

Посетившие предпремьерный показ фильма «Лед-2» в кинотеатре «Октябрь» звезды поделились подробностями эвакуации. Пожарная сигнализация сработала в здании в тот момент, когда в зрительном зале находились Алла Пугачева, Надежда Михалкова, Светлана Лобода, Александр Петров, Федор Бондарчук и другие именитые люди. Эвакуировать народ стали оперативно, поэтому никто не пострадал. Некоторые знаменитости затем и вовсе продолжили вечер на афтепати.

Наиболее знаменитый по роли Антона в «Реальных пацанах» актер Антон Богданов рассказал порталу Teleprogramma.pro, в тот момент, когда заверещала сирена, он сначала подумал, что это пиар-ход от организаторов мероприятия. Когда же стало очевидно, что опасность вполне реальна, он немного запаниковал, в голове стали мелькать неприятные воспоминания про «Зимнюю вишню» (тогда в огне погибли более 60 детей и взрослых).

«По пути я попытался открыть вторую дверь, нажимал ручку-«антипаника». Она не открывалась. Ко мне подошел охранник, я спросил: «Какого хрена ничего не работает?» — вспомнил Богданов.

Когда актер понял, что выйти через эту дверь не удастся, он доверился потоку людей и покинул здание чрез другой проем. Богданов подчеркнул – в целом, эвакуация проходила спокойно и достаточно организованно, давки не было. Многие понимали, что происходящее – не чей-то глупый розыгрыш, поэтому старались действовать трезво.