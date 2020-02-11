«С обезьянами не дружу»: стилист Пугачевой проехался по внешнему виду жены Петросяна

Имиджмейкер Аллы Пугачевой – Джордж Ровалс не пощадил молодую супругу Евгения Петросяна и жестко раскритиковал ее за внешний вид. Несмотря на то, что подписчики регулярно обращаются к Татьяне Брухуновой за дельными советами по поводу гардероба, многие квалифицированные специалисты критикуют 30-летнюю знаменитость за внешний вид. Не стал исключением и Ровалс: в разговоре с журналистами стилист назвал ее чучелом.

На вопрос корреспондентов StarHit, готов ли он сотрудничать с Брухуновой, Ровалс заявил, что подобный тандем невозможен априори, ведь за свои услуги он просит немалые деньги. Таковые есть только у звезд мировой величины – Аллы Пугачевой, Джулии Робертс и Софи Лорен. Не понимает модный эксперт и того, на что в Брухуновой мог обратить внимание Петросян.

больше по теме Молодая супруга Петросяна перенесла операцию на ногах 29-летняя пассия сатирика вынуждена была обратиться к врачам за помощью.

«Я с такими обезьянами не дружу. После Джулии Робертс работать с личностями, как Брухунова, не могу. Она же кукла! Ходячее чучело! Жены не бывают такими! Что зацепило в ней Петросяна? Старик зацепил малолетку — вот и все!» — эмоционально высказался он.

Отметим, что Брухунова регулярно подвергается нападкам со стороны. Некоторые подписчики не могут простить Татьяне развода Петросяна со Степаненко – они уверены, что именно новая пассия юмориста стала причиной разлада в семье. Другие критикуют ее за образ мыслей и контент в социальных сетях. Сама женщина неоднократно подчеркивала – она научилась принимать себя такой, какая есть. Сейчас не существует людей, способных подорвать ее уверенность в себе. «Много лет ушло на принятие себя. Сегодня никто не сможет внушить мне обратное!» — говорила она.