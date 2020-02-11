Муж покойной дочери Гурченко решил бороться за трехкомнатную квартиру актрисы

Людмилы Гурченко не стало девять лет назад. Она оставила после себя множество песен и запоминающихся ролей. Также у нее остались 30-летняя внучка Елена и правнучка Таисия, которой 11 февраля исполнилось 12 лет. Дочка артистки Мария Королева скончалась два года назад, но только сейчас назрела борьба за наследство.

Трехкомнатная квартира в Замоскворечье и дача в подмосковном поселке Глаголево должны достаться Елена и ее наследнице. Однако недавно заинтересовался наследством зять Гурченко Александр Королев. Хоть он и развелся с Марией, мужчина намерен бороться за хоромы, которые в свое время достались ей от матери. Он, по всей видимости, хочет оставить свою же дочь без наследства.

Теперь Елена опасается за свою жизнь. Наследница актрисы обратилась за поддержкой к экс-супругу Гурченко Константину Купервейсу, который ее в свое время вырастил. Он, конечно, согласился помочь девушке.

«Начались разговоры, что Лена не дочь Саши, мне кажется, что это глупость. Но как бы там ни было, она кровная родственница Люси. Поэтому зять Люси должен отдать квартиру ее внучке», — отметил Константин.

Он добавил, что зятю Гурченко есть где жить, так как в свое время он хорошо заработал за счет своего бизнеса. Купервейс считает, что квартира находится в плачевном состоянии. Он вспомнил, что Гурченко не хотела помогать мужу дочери. Более того, мужчина заверил, что Мария всегда была несчастна и вышла замуж не по любви. По его словам, Королев совершенно не заботился о дочери Людмилы Марковны, об этом пишет издание «Собеседник».