Дана Борисова объяснила, как следит за здоровьем после фильма Дудя

Телеведущая Дана Борисова рассказала, как следит за здоровьем. 11 февраля известный видеоблогер Юрий Дудь выпустил документальный фильм, посвященный проблеме ВИЧ в России. Журналист отметил, что на сегодняшний день ситуация в стране приобрела масштабы эпидемии, и об этом нужно говорить открыто. Очень часто люди не знают, как передается это заболевание, поэтому СМИ нужно заниматься просвещением.

Портал Teleprogramma.pro обратился к звездам с вопросом, есть ли в их окружении люди с этим диагнозом и как они сами действуют, чтобы избежать страшной участи. Так, Дана Борисова рассказала, что в ее окружении ВИЧ-инфицированных людей нет, однако, когда она проходила курсы реабилитации после наркотической зависимости, видела людей с таким диагнозом.

Что касается собственной безопасности, то к ней у Борисовой особые требования. Ведущая тщательно следит за всеми манипуляциями, которые с ней проводят.

«Себя всегда стараюсь обезопасить по максимуму. В маникюрном кабинете, например, я всегда требую, что инструменты были одноразовыми, обработка была обязательно. Если обнаруживаю, что не одноразовое, то всегда сделаю замечание. Раз в год обязательно анализы сдаю по списку – три или четыре нужно сдать вроде бы. К счастью, здорова сама и никто не болеет из близких», — отметила она.