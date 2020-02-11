«Настя – искренняя девка»: Цискаридзе высказал свое отношение к Волочковой

Как отметил артист балета, и хорошее, и плохое танцовщица всегда говорит в глаза, чем и подкупает.

Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» высказал свое отношение к балерине Анастасии Волочковой. Как известно, они дружат уже много лет.

«Настю я знаю с раннего возраста. В юности она была необыкновенной красоты девушкой. Очень талантливой, одаренной. Производила на окружающих ошеломляющее впечатление. Ее сильно вознесла волна славы и быстро пришел успех. У нее всегда была неординарная и очень яркая внешность». Николай Цискаридзе

При этом он отметил, что окружающие танцовщицу люди по-разному пользовались этой красотой. Кто-то звезду откровенно использовал в своих целях. «У нас были разные периоды в отношениях. Мы ругались только на творческой почве. Я к ней всегда хорошо относился. Говорил, чтобы она держала себя в форме и соблюдала режим», — отметил Николай Цискаридзе.

По его словам, он был свидетелем травли балерины в Большом театре. «Меня пытались приплести к этой грязной истории, но я не пошел на поводу. Настя — искренняя девка. Человек лучше всего проявляется, когда ты с ним ругаешься. Она всегда скажет все, что думает в глаза. Я это очень ценю. И хорошее скажет, и плохое. У нас с ней хорошие и уважительные отношения. Мы никогда не делали друг другу гадостей за спиной», — заметил Николай Цискаридзе.