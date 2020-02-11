«Это было волнительно»: Пегова в мини-платье с разрезами станцевала перед Агутиным

Ирина Пегова не перестает удивлять поклонников. Актриса обладает пышными формами, но это нисколько не мешает ей стильно выглядеть, сниматься в кино и даже музыкальных клипах. Не так давно она приняла участие в соревнованиях по танцам. Девушка зажигательно исполнила румбу и пасодобль со своим партнером Евгением. Поклонники даже не представляли, что Ирина умеет так танцевать на паркете.

Как оказалось, о талантах артистки еще раньше узнал Леонид Агутин. После триумфальных выступлений Пеговой певец пригласил ее сняться в его клипе. Накануне актриса поделилась снимками со съемок. Она предстала в синем мини-платье с впечатляющим декольте и разрезами. В таком соблазнительном наряде девушка станцевала на глазах Агутина.

«Скоро, если ничего не изменится, то мы все лицезрим новый клип Леонида Агутина. Это было волнительно… Впервые на концерте Леонида я была в Нижнем Новгороде в лохматом году, будучи студенткой! Это потрясло! Потом были еще походы на его концерт и еще и вдруг ….. аааааааааа!!! Хочу, чтобы все получилось», — написала Ирина.

Поклонники вновь восхитились не только красотой актрисы, но и ее талантами. Они отметили, что теперь тоже ждут выхода клипа. «Ирина, Вы такая молодчина, всё успеваете!», «Какая вы классная! Любуюсь вами постоянно! Позитивное солнышко!», «Ваши танцы это огонь! Настолько вы грациозны и зажигательны!», «Иринка — такая обалденная, зажигалочка, волшебная», — прокомментировали снимки подписчики.