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Шикарный лимузин Николая Баскова уйдет с торгов

Вместе с ним продается машина, что везла Юрия Гагарина в Кремль.

Шикарный лимузин Николая Баскова уйдет с торгов
Николай Басков расстается с шикарной машиной. Фото: globallookpress.com

Лимузин Cadillac, принадлежавший Николаю Баскову выставлен на торги. 15 февраля машина 2002 года выпуска будет продана на аукционе «Литфонд». Известно, что шикарный автомобиль продает генеральный продюсер певца Борис Шпигель. Стартовая цена назначена в 45 тысяч долларов.

Лимузин Баскова
Cadillac Seville Limousine Николая Баскова выставлен на торги. Фото: предоставлено организаторами.
Лимузин Баскова
Вот так этот шикарный автомобиль выглядит внутри. Фото: предоставлено организаторами.

Кроме этой машины, на аукционе будет представлено еще несколько раритетных моделей западного и советского автопрома, такие как Bentley S1 1958 года и Ferarri 308 GTS 1983 года.

Еще одна гордость аукционного дома — ЗИЛ-111В – эпохальная модель 1960 года. Всего было выпущено двенадцать таких автомобилей. Тот, что будет выставлен на торги, доставил в Кремль первого космонавта мира Юрия Гагарина 14 апреля 1961 года.

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