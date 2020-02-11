«Попытается вернуться в семью»: таролог Кинжинов разложил карты на отношения Пелагеи с Телегиным

О том, что артистка разводится с хоккеистом, журналисты начали писать в конце декабря.

Занявший третье место в финале 18 сезона «Битвы экстрасенсов» таролог Александр Кинжинов увидел возможность воссоединения певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина. О том, что певица разводится с возлюбленным, журналисты сообщили еще в конце декабря 2019 года. Сама артистка тогда рассказала, что не обижается на мужчину, ведь все делают ошибки, а также пообещала, что они с Иваном будут общаться ради их общей дочери Таисии.

После совместного появления Пелагеи и Телегина на праздновании дня рождения девочки, поклонники предположили, что спортсмен и певица воссоединятся и не будут делить многомиллионное имущество. Экстрасенс Кинжинов в разговоре с журналистами Teleprogramma.pro подтвердил – Иван действительно предпримет несколько попыток вернуться к супруге, однако склеить разбитую чашу им не удастся.

«Общаться между собой Иван и Пелагея будут, но речь об отношениях уже вряд ли пойдет. Через какое-то время Телегин попытается вернуться в семью, но будет поздно. В целом же вероятность разрыва отношений была крайне велика», — сказал он.

За маленькую Таисию Кинжинов призвал не переживать – и мама, и папа будут уделять ей достаточно внимания. Таролог резюмировал – именно девочка станет главным стимулом для Пелагеи и Ивана, чтобы сохранить взаимное уважение.