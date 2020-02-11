«Как простые люди»: друзья Меган Маркл рассказали о новой жизни герцогини

В окружении Меган Маркл рассказали, как герцогиня Сассекская живет после отказа от своих обязанностей. Супруги перебрались в Северную Америку и, по словам друзей пары, по настоящему счастливы.

38-летняя герцогиня и 35-летний герцог сняли в аренду уединенное поместье на канадском острове Ванкувер. Они довольны новым ритмом жизни и не стремятся к публичности.

больше по теме Королева Елизавета попросила о помощи принца Гарри и Меган Маркл Однако внук пока тянет с ответом на приглашение своей коронованной бабушки вернуться в Лондон.

«Нет никаких сожалений. Меган ни о чем не жалеет. Она чувствует, что теперь для нее предел — это только небо. Она сказала, что они с Гарри ощущают, что избавились от огромного груза», — поделился близкий друг герцогини.

Жизнь знаменитостей больше походит на жизнь самого простого человека. Меган регулярно встает к плите, чтобы приготовить супругу его любимые блюда. Арчи тоже получает достаточно маминого и папиного внимания. А еще Меган отказалась от магазинной еды для сына и готовит ему детское питание самостоятельно.

«Они прекрасно проводят время вместе, как одна семья. Сейчас все в основном крутится вокруг Арчи. Меган снова приходит в форму», — рассказывают знакомые супругов.

Меган Маркл можно регулярно увидеть во время пеших прогулок. Герцогиня теперь располагает свободным временем и может себе позволить подолгу находиться на свежем воздухе.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри вернутся в Лондон в марте, чтобы присоединиться к семье на ежегодной службе в честь Дня Содружества. Королева уже обратилась к супругам с просьбой присутствовать, сообщает телеканал «360».

Что касается принца Гарри, то после отречения от всех королевских титулов он постепенно лишится и почетных постов — так, весной он перестанет быть генерал-капитаном британской морской пехоты. Вместо него должность займет его тетя — 69-летняя принцесса Анна, пишет 5-tv.ru.