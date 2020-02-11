Елизавета Пескова показала артефакт своей семьи

Дочка одного из самых известных государственных деятелей нашей страны, Елизавета Пескова, поделилась очень личной информацией в своем официальном аккаунте в Instagram. Девушка рассказала об одном из самых важных событий, которое в семье Дмитрия Пескова отмечается ежегодно. Дело в том, что 10 февраля считается праздником, Днем дипломата, вот Елизавета и решила напомнить о достижениях своей семьи.

По словам Песковой, праздник этот для нее по-настоящему семейный, ведь ее отец и дед по праву заслужили высший дипломатический ранг чрезвычайного посла Российской Федерации, а сама она учится на первом курсе в магистратуре МГИМО и в будущем пойдет по стопам своих великих предков.

На одной из фотографий можно увидеть семейную реликвию, которая уже пять десятилетий принадлежит семье Песковых. Значок выпускника ИМО, который вручили дедушке Лизы в 1970 году, 50 лет назад. Так что, можно сказать, что у него настоящий юбилей.