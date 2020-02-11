Встречи с дьяволом: дочь Успенской могла попасть в секту

На такие мысли Татьяна Плаксина натолкнула подписчиков своего блога после эфира в соцсети.

Тихая личная жизнь певицы Любви Успенской рухнула в одночасье — после того, как ее дочь Татьяна Плаксина приняла участие в программе «Звезды сошлись», которую ведут Лера Кудрявцева и Оскар Кучера.

«Мама запирала дверь на ключ и начинала меня душить, а еще грозилась, что вызовет санитаров. Я долго молчала, но сил нет больше терпеть», — заявила Татьяна.

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Эти откровения подорвали здоровье певицы, но, видимо, ставить точку еще рано — девушка продолжает откровенничать в соцсетях. На днях она провела прямой эфир с подписчиками, после чего многие из них заподозрили, что девушка могла попасть в секту — насколько та вела себя странно. Больше всего пользователей напугала фраза Татьяны о ее страхе, будто «дьявол может найти выход к ней через телефон».

Состояние дочери певицы стали бурно обсуждать в Сети. Одни вспомнили, как Любовь Успенская рассказывала, что у ее дочери странности начались после поездки в Перу к шаманам.

«Сектанты ей в голову влезли», «Как ее вылечить?» — переживали подписчики. Другие сочувствовали Любови Успенской, которая «давала дочери свободу и лечить пыталась, а жила как сыр в масле».

Пока артистка старается обходить проблемную для нее тему стороной. Тем не менее совсем спустить скандал на тормозах явно не удается.

Многие встали на защиту исполнительницы и напомнили, что мать каждую свободную минуту старается проводить с дочерью. После того, как Татьяна попала в страшную аварию, певица делает все, чтобы дочь поскорее восстановилась: организовала ей лечение и реабилитацию в лучших клиниках мира.

Тем временем Татьяна перебралась в США и оставила очередную странную запись в соцсетях, пишет портал OA.

«Свобода — это когда забываешь отчество у тирана», — указала Татьяна Плаксина в новом посте.