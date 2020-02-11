«Глупо не погрузиться в это с головой»: супруга Эрнста впервые захотела уйти в декрет

Несмотря на то что у актрисы есть двое детей, она еще ни разу не брала отпуск в связи с беременностью.

Для матери двоих дочерей, Эрики и Киры, этот декрет станет первым. Как выяснилось, возлюбленная 59-летнего Константина Эрнста еще не разу не брала отпуск в связи с интересным положением. Свою третью беременность 31-летняя Софья подтвердила, появившись на премьерном показе драмы Андрея Кравчука «Союз спасения». Перед объективами фотокамер актриса позировала в небесно-голубом платье, которое не скрывало ее заметно округлившийся животик.

В недавнем интервью супруга продюсера и сценариста уточнила, что впервые приняла решение взять перерыв в работе для того, чтобы посвятить все свободное время и внимание новому человеку. До этого Эрнст еще никогда не была в декрете. По словам девушки, она решила, что, возможно, в будущем с ней это больше не повторится никогда. Именно по этой причине Софье захотелось по-настоящему, не отвлекаясь на работу и учебу, насладиться моментом и понять, что такое декретный отпуск.

«Глупо не погрузиться в это с головой. Мне правда интересно, что это такое. Вдруг меня затянет вообще», — приводит Instyle слова Софьи Эрнст.

Напомним, что вместе с Леонидом Бичевиным, Иваном Янковским, Ингеборгой Дапкунайте, Антоном Шагиным, Александром Домогаровым и Павлом Прилучным супурга Константина Эрнста снялась в фильме «Союз спасения».