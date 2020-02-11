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Бывший супруг Памелы Андерсон рассказал об их двенадцатидневном браке

Ради модели продюсер Джон Питерс бросил свою невесту.

Бывший супруг Памелы Андерсон рассказал об их двенадцатидневном браке
Памела Андерсон. Фото: Globallookpress

Светловолосая красотка Памела Андерсон даже в свои 52 года знает как удивить и шокировать своих поклонников. Одна из последних выходок актрисы прямое тому доказательство: недавний брак с продюсером Джоном Питерсом продлился рекордные двенадцать дней, после чего был расторгнут по инициативе актрисы.

Как сообщает издание Page Six, мужчина который сумел ощутить на себе все прелести и невзгоды брака за 12 дней решил наконец-то рассказать, в чем была причина столь быстрого развода. По словам Джона, модель первая написала ему и предложила провести свадебную церемонию. Большинство мужчин в ответ на такую просьбу крепко задумались бы, тем более, что Питерс на тот момент был обручен с совершенно другой женщиной. Но Памела всегда была его мечтой, так что он отбросил сомнения и с радостью согласился, о чем вскоре и пожалел. Первое, что сделал мужчина — оплатил долги своей новой супруги, в сумме более 200 тысяч долларов. После он обновил гардероб Андерсон, чтобы сделать жене приятное.

А в конечном итоге пара рассталась, по словам актрисы, возлюбленным понадобилось дополнительное время, чтобы все обдумать. Вот такая любовь.

 

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