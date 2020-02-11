Татьяна Волосожар рассказала о трудностях после завершения спортивной карьеры

Прославленные фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков еще в 2018 году заявили о завершении своей карьеры. К этому моменту спортсмены были женаты уже несколько лет, и у них недавно родилась дочь. Татьяна говорит, что с этого момента именно заботы о ребенке для нее вышли на первый план.

Однако решение об уходе из профессионального спорта далось двукратной олимпийской чемпионке нелегко. Татьяна говорит, что очень сложно было перестроиться от режима постоянных тренировок и соревнований к другому ритму, а самое главное, попытаться найти себя в другой жизни.

«Остается статус олимпийского чемпиона, а тренировок уже нет. Меня долгое время терзали мысли, что же делать дальше».

Спортсменка говорит, что ей пришлось буквально заново себя находить. Причем подстегивало то, что финансовых накоплений на долгую безоблачную жизнь семье не хватит.

В настоящее время Татьяна и Максим совместно участвуют в ледовых шоу. Татьяна признается, что ей приятно вновь выходить на лед, поддерживать себя в форме.

«В нашей жизни вновь появился азарт, стремление к цели. Самое главное, я могу продолжать развиваться как фигуристка и артистка», — говорит чемпионка.

Кстати, спортсмены заботятся и о подрастающем поколении фигуристов. Два года назад Волосожар и Траньков выпустили книгу о своей карьере «Две стороны одной медали».

Ранее четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова объяснила свое решение приостановить спортивную карьеру. Гимнастка рассказала, что борется с серьезным заболеванием — она страдает от булимии, пишет сайт argumenti.ru.