Постройневшая Адель подчеркнула осиную талию леопардовым платьем

Певица пришла на вечеринку премии «Оскар», но, похоже, что звезду не узнали даже коллеги.

Адель является известной британской певицей. Она несколько раз была лауреатом престижных наград в музыкальной сфере. Однако в прошлом году артистка пропала из поля видимости. Тогда она подала на развод с мужем бизнесменом Саймоном Конекки после восьми лет совместной жизни. Как позже выяснилось, после расставания с любимым человеком звезда решила изменить свою жизнь и внешность. Она похудела на 45 килограммов.

Свежим снимкам Адель было сложно поверить. На них позировала очень худая певица с обвисшей грудью. Оказалось, что накануне она посетила афтепати премии «Оскар». На вечеринку артистка пришла в облегающем платье с леопардовым принтом и пайетками. Наряд подчеркнул постройневшую фигуру девушки и ее осиную талию. Похоже, что никто не узнал в блондинке известную певицу.

Единственный снимок с ней сделала ведущая Кинга Русин. Преобразившуюся Адель действительно сложно узнать. Теперь поклонники гадают, как ей удалось так феноменально похудеть. Вместо щек у артистки появились скулы, фигуре — песочные часы — теперь можно позавидовать. Однако некоторые считают, что звезда потеряла свой шарм.

«Старая версия лучше. Навязывание красоты действительно испортило нас всех», «Ее избыточный вес был намного красивее!», «Она была очень красивой женщиной. Как она стала такой? Я не думаю, что она только похудела», «Ее красота исчезла», — стали писать пользователи Сети.