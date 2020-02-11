Билли Айлиш назвала «целью жизни» исполнение песни для фильма о Бонде

Долгое время американка не верила, что удостоится чести поучаствовать в саундтреке к кинокартине.

18-летняя Билли Айлиш назвала «целью жизни» исполнение заглавного саундтрека для новой части фильма про агента 007. В том, что для нее большой честью стала возможность войти в список авторов – музыкантов для культовой саги, певица призналась на 92 церемонии «Оскара». После исполнения Yesterday Айлиш взяла слово и заявила, что работа над песней официально закончена – саундтрек написан и готов к записи. Билли подчеркнула – она, как и раньше, не верит в полной мере, что честь спеть для суперагента выпала именно ей.

«Я до сих пор нахожусь в шоке от того, что мне доверили исполнять трек. «Джеймс Бонд» – самая крутая когда-либо существовавшая кинофраншиза, поэтому приложить к ее созданию руку для меня – большая часть, в буквальном смысле – жизненная цель», — цитирует артистку NME.

Примечательно, что Айлиш и режиссеры «Не время умирать» не раскрывают деталей создания нового сингла. До сих пор неизвестно, как будет называться песня и в каком стиле она будет исполнена. Премьера новой Бондианы ожидается в России 9 апреля.