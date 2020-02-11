Внук Елизаветы II официально подтвердил развод после 12 лет брака

Старший внук Елизаветы II, 42-летний Питер Филлипс официально подтвердил намерение развестись с супругой Отем после 12 лет брака. Слухи о том, что Отем намерена подать документы на расторжение брака, появились утром 11 февраля. Спустя несколько часов в прессе появилось официальное заявление, в котором отмечается, что подобный выход из сложившейся ситуации станет лучшим как для королевского наследника, так и для его супруги. Несмотря на печальное завершение истории, Питер и Отем намерены сохранить дружеские отношения и оба будут принимать участие в воспитании детей – девятилетней Саванны и семилетней Айлы.

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«Решение о разводе и разделении опеки над девочками было принято после многих месяцев обсуждений и является очень печальным. Питер и Отем просят уединения и сострадания. Сейчас обе стороны намерены адаптироваться к изменениям», — цитирует заявление BBC.

Напомним, что Питер и Отем встретили друг друга на этапе Гран-при «Формулы 1» в 2003 году. В 2007-м возлюбленные официально заключили брак, венчались же они в Виндзорском дворце спустя 10 месяцев после официального торжества.