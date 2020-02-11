Беременная Седокова продемонстрировала изменения в фигуре

Анна Седокова, как известно, является многодетной мамой. Она старается все свободное время уделять наследникам. Ее старшей дочери Алине 15 лет, Монике — восемь лет, а сыну Гектору — два года. Всех детей певица родила от разных мужчин. Последние годы сердце артистки было свободно, но полгода назад она перестала скрывать роман с баскетболистом из Латвии Янисом Тиммой. Вскоре она призналась, что хочет от него ребенка.

Похоже, что отношения 37-летней Седоковой с новым избранником развиваются очень стремительно. Они уже завели общую собаку. Щенка им привезли из США, а вскоре после этого певица подтвердила слухи, что беременна в четвертый раз. Похоже, что теперь девушка решила окончательно развеять все сплетни. Она опубликовала домашнее фото, на котором видны изменения в ее фигуре.

В кадре Анна демонстрирует округлившийся живот, который выпирает из-под футболки. Рядом с ней лежит возлюбленный, который обнимает девушку. К слову, в обычной жизни артистка носит объемную одежду. По всей видимости, пока она не хочет, чтобы все обращали внимание на ее интересное положение. Правда, некоторые поклонники считают, что Седокова троллит тех, кто ранее приписывал ей беременность.

Пока неизвестно, планирует ли певица вновь выйти замуж. Ее избранник лишь недавно развелся с женой, а сама Анна много раз обжигалась в жизни. Но она никогда не теряла надежду на то, что обретет счастье.