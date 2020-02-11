Игриво и откровенно: Семенович раздала полезные советы своим поклонникам

Звезды шоу-бизнеса в соцсети часто проводят со своими поклонниками серии «вопросов и ответов», это когда фанатам дается возможность задать своему кумиру любой вопрос и с небольшой вероятностью получить на него честный ответ. Анна Семенович не исключение и на днях тоже попросила своих подписчиков в Instagram накидать ей побольше интересных тем, которые она могла бы разъяснить.

Больше всего фанатов певицы волнует ее внешний вид и красота, им было крайне интересно, как ей в 39 лет удается так замечательно выглядеть? Как оказалось, никакого секрета нет, все благодаря умению мыслить позитивно и хорошей генетике. Самые оригинальные мужчины решили рискнуть и предложили звезде руку и сердце, на что она лишь рассмеялась и заметила, что, наверное, это скорое приближение весны так позитивно влияет на мужские сердца.

Один из самых важных вопросов был от потерявшей всякую надежду подписчицы, которая жаловалась на то, что любимый мужчина к ней охладел. Тут Анна посоветовала не расстраиваться и сначала изменить внешний вид, а после попробовать что-нибудь новенькое в постели.