«Не лучшие годы моей жизни»: супруга Касселя призналась, что бросила школу

Тина Кунаки благодарна своим родителям за то, что они не оказывали на нее давления.

22-летняя возлюбленная французского актера и продюсера Венсана Касселя дала откровенное интервью, признавшись, что в юности так и не окончила школу. Девушка ушла из учебного заведения еще за год до экзаменов. Точно так же, как утверждает Тина, поступил и ее брат, тогда ему было всего 16 лет. Кунаки не скрывает, что очень благодарна своим родителям за то, что они не оказывали на нее никакого давления.

По словам модели, мама и папа постоянно повторяли, что она им ничего не должна. Ее близким было важно, чтобы их Тина чувствовала себя по-настоящему счастливой, именно по этой причине никто не настаивал на условностях. Возлюбленная Венсана Касселя подметила, что ее родители оставляли ей много свободы, но всегда присутствовали в ее жизни, опекая ее от всех невзгод и переживаний.

Тина призналась, что даже сейчас, будучи уже замужней и самостоятельной женщиной, она часто обращается к маме и папе за советом. Понимая, что они обязательно ее поддержат и поймут.

«Я бросила школу, ушла за год до экзаменов… Это были не лучшие годы моей жизни», — приводит Tatler слова Тины Кунаки.

В браке с французским актером, экс-возлюбленным Моникой Беллуччи, 22-летняя модель родила своего первенца — дочку Амазони. В апреле малышке исполнится годик.