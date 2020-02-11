«Гулящая жена»: Хилькевич отреагировала на слухи, что родила дочь от Соколовского

Анна Хилькевич стала знаменита благодаря роли в сериале «Универ». Девушка буквально повзрослела на глазах зрителей. Сейчас она продолжает строить карьеру в кино и является блогером. В этом году актриса отпразднует пятилетие со дня свадьбы с бизнесменом Артуром Волковым. У влюбленных подрастают четырехлетняя дочь Арианна и Мария, которой только годик.

Долгое время Хилькевич скрывала лицо младшей наследницы. Поклонники уже стали негодовать, но перед Новым годом актриса наконец-то представила девочку общественности. Она устроила модную семейную фотосессию. Пользователи Сети поразились сходству двух сестер, при этом они отметили, что ни Мария, ни Арианна не похожи на отца. А на днях в СМИ появилась информация, что Анна якобы нагуляла детей от других мужчин.

Журналисты предположили, что отцом старшей дочки артистки является Филипп Киркоров, а младшей — Влад Соколовский, который тоже снялся в «Универе». Они сопоставили детские снимки возможных отцов и детей, найдя между ними много общего. Хилькевич прокомментировала слухи. Она откровенно посмеялась над тем, что написали про ее детей в прессе.

«Очень рисковая я женщина, оказывается. Вы только вдумайтесь, какую работу провели ребята: фото подобрали, детей сравнили, даты сопоставили, в чужой личной жизни покопались, прошлое поворошили и ребус решили. Красавчики, одним словом. Единственное, в чем я солидарна, так это в том, что меня в детстве тоже сравнивали с Маколеем Калкиным. Ну и Машенька, соответственно, тоже на него похожа», — высказалась звезда.

Поклонники тоже посмеялась над сплетнями и отметили, что Анна вполне могла обратиться в ток-шоу Андрея Малахова, чтобы публично сделать ДНК-тест на отцовство. «Аня, это умора! Гулящая жена», «Почему вы до сих пор не на шоу у Малахова?», «Бедный Артур! Теперь понятно, почему такой сильный армянский ген не сработал… с такой-то гулящей женой. Хорошо, что у вас обоих замечательное чувство юмора», — прокомментировали пост подписчики.