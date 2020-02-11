Еще один сдался: звезда «Друзей» Мэттью Перри завел страничку в Instagram

Пока что актер только осваивается в популярной социальной сети.

Актеры культового сериала «Друзья» продолжают осваивать Instagram. В прошлом году «сдалась» и наконец создала свою страничку в социальной сети Дженнифер Энистон. За первые четыре часа существования аккаунта на него подписались полмиллиона человек. А вот и 50-летний Мэттью Перри, сыгравший Чендлера Бинга, подоспел. Его первый пост датируется 8 февраля 2020 года. За три дня у актера набралось уже более 4,5 миллиона подписчиков.

Пока звезда сериалов выложил немного фотографий. Одна из них — совместный снимок с бывшим президентом США Бараком Обамой. На нем американский лидер смеется, держась за плечо Перри. Очевидно, актер здорово насмешил политика в тот день.

«Да, это Барак Обама. И да, он смеется над дерьмом, которое только что вышло из моего рта», — подписал фотографию Мэттью.

Поклонники в комментариях отмечают, что пока звезда не очень радует контентом, но быстро осваивается. Скоро фанатов Чендлера ждет более качественный юмор.

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Добавим, что кроме соцсетей и визитов на телешоу актер сейчас ничем особо не занят. Его крайнее появление на экране было в 2017 году в сериале «Странная парочка», а больше Перри нигде не снимался. В 2018 году он перенес операцию на желудочно-кишечном тракте, после этого его активность как знаменитости резко упала.