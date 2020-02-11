Разделить горе и поддержать: Кейт Миддлтон и принц Уильям отправляются в Австралию

Стало известно, что герцоги Кембриджские ведут переговоры о визите в Австралию. Совместно с премьер-министром страны Скоттом Моррисоном они обсуждают детали поездки. Предполагается, что королевская чета посетит Новый Южный Уэльс, Викторию и Южную Австралию, сообщает Express. Согласно информации, член правительства страны пригласит герцогиню и герцога, чтобы повысить уровень туризма и морального духа после разгула огненной стихии.

Ранее герцоги Кембриджские выступили с заявлением о трагедии, случившейся на континенте, в котором разделили горе с жителями Австралии:

«Мы шокированы и глубоко опечалены, когда узнали о пожарах, которые разрушают дома, угрожают дикой природе на большей части территории Австралии. Мы думаем и молимся обо всех людях и сообществах, пострадавших от этого страшного события», — говорится в обращении.

Как сообщала Teleprogramma.pro, пожары в Австралии уничтожили более пяти миллионов гектаров лесов и погубили множество людей, нанесли непоправимый ущерб уникальной природе континента. Многие страны, а также мировые знаменитости оказали посильную помощь.