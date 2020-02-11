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Вместо принца Гарри руководить морпехами будет его 69-летняя тетя

Принцесса Анна получил звание генерал-капитана, которое прежде принадлежало ее племяннику

Вместо принца Гарри руководить морпехами будет его 69-летняя тетя
Британский десантный корабль. Фото: Globallookpress

Этой весной принц Гарри сложит с себя все обязанности и должности, в том числе армейские, которые занимал до ухода из королевской семьи. Издание Sunday Times сообщает, что одну из должностей Гарри получит его 69-летняя тетя — принцесса Анна.

Дочь Елизаветы II окажется первой в истории страны женщиной, занявшей должность руководителя морской пехоты. Однако это не означает, что тетя принцев Гарри и Уильяма будет в реальности распоряжаться армией. Дело в том, что почетные звания и должности, которыми наделяются члены королевской семьи, носят символический смысл.

Как ранее сообщала Teleprogramma.pro, принц Гарри и его супруга герцогиня Сассекская Меган Маркл, официально отказались от звания членов королевской семьи. Это значит, что внук королевы Елизаветы II не сможет претендовать на престол наравне со своим братом принцем Уильямом и лишится всех почетных постов и званий.

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