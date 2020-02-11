Эминем объяснил, почему появился на «Оскаре» спустя 17 лет после победы

Рэпер взял заветную статуэтку в 2003 году, но даже не пришел за ней.

Рэпер Эминем удивил американскую публику тем, что выступил на церемонии «Оскар», которая прошла в ночь на 10 февраля.

Артист исполнил свою известную песню Lose Yourself, которая в далеком 2003 году получила эту самую премию (композиция прозвучала в фильме «8 миля»).

Тогда и сейчас мастер речитатива был и остается единственным рэпером, взявшим эту награду. Но дело в том, что в тот знаменательный день он даже не пришел на церемонию, а отправил за статуэткой своего помощника.

И вот в чем удивление: в наши дни, спустя 17 лет после триумфа, Эминем все-таки приехал на «Оскар» и исполнил свою победоносную песню.

Все, от Брэда Питта и Леонардо Ди Каприо до Билли Эйлиш, аплодировали ему стоя. Выступление кумира держалось в строгом секрете, был даже уговор, что, если СМИ узнают об нем, рэпер вправе отменить свое появление на церемонии.

Но все прошло без сучка, без задоринки, а после шоу артист рассказал журналистам о своих взаимоотношениях с «Оскаром».

«Я подумал, что, так как у меня не было возможности появиться в прошлый раз, то это будет круто. Тогда я даже не думал, что у меня есть шанс выиграть, и мы только что исполнили Lose Yourself на «Грэмми» за пару недель до «Оскара», поэтому не думали, что это хорошая идея. Кроме того, в то время, когда я был моложе, я, на самом деле, не чувствовал, что такое шоу меня поймет. Но потом, когда я узнал, что выиграл, то подумал: «Это безумие!» Это показывает, насколько подлинной и реальной является эта награда, когда ты не появляешься и все равно выигрываешь ее», — цитирует Эминема издание Variety.

Он рассказал, что ту ночь в 2003 году был дома вместе с дочерью. Девочке утром нужно было рано вставать, поэтому артист лег спать и даже не смотрел «Оскар». А в это время со сцены его имя объявила сама Барбара Стрейзанд. Клавишник рэпера вышел и принял статуэтку, а потом разбудил его звонком и обрадовал невероятной новостью.

Look, if you had another shot, another opportunity… Thanks for having me @TheAcademy. Sorry it took me 18 years to get here. pic.twitter.com/CmSw2hmcZo — Marshall Mathers (@Eminem) February 10, 2020

Артист признался, что выступить сейчас его пригласили организаторы премии и высокий уровень секретности тоже был их идеей.

Эминем согласился ввиду того, что недавно выпустил новый альбом совсем без рекламной кампании, и дополнительный пиар ему бы не помешал.