Эминем объяснил, почему появился на «Оскаре» спустя 17 лет после победы

Рэпер Эминем удивил американскую публику тем, что выступил на церемонии «Оскар», которая прошла в ночь на 10 февраля.

Артист исполнил свою известную песню Lose Yourself, которая в далеком 2003 году получила эту самую премию (композиция прозвучала в фильме «8 миля»).

Тогда и сейчас мастер речитатива был и остается единственным рэпером, взявшим эту награду. Но дело в том, что в тот знаменательный день он даже не пришел на церемонию, а отправил за статуэткой своего помощника.

И вот в чем удивление: в наши дни, спустя 17 лет после триумфа, Эминем все-таки приехал на «Оскар» и исполнил свою победоносную песню.

Все, от Брэда Питта и Леонардо Ди Каприо до Билли Эйлиш, аплодировали ему стоя. Выступление кумира держалось в строгом секрете, был даже уговор, что, если СМИ узнают об нем, рэпер вправе отменить свое появление на церемонии.

Но все прошло без сучка, без задоринки, а после шоу артист рассказал журналистам о своих взаимоотношениях с «Оскаром».

Он рассказал, что ту ночь в 2003 году был дома вместе с дочерью. Девочке утром нужно было рано вставать, поэтому артист лег спать и даже не смотрел «Оскар». А в это время со сцены его имя объявила сама Барбара Стрейзанд. Клавишник рэпера вышел и принял статуэтку, а потом разбудил его звонком и обрадовал невероятной новостью.

Look, if you had another shot, another opportunity… Thanks for having me @TheAcademy. Sorry it took me 18 years to get here. pic.twitter.com/CmSw2hmcZo

— Marshall Mathers (@Eminem) February 10, 2020