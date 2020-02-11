«С фотошопом перестарались»: почему фолловеры не поверили в идеальную фигуру Юлии Паршуты

Бывшая солистка поп-группы «Инь-Ян» Юлия Паршута в настоящее время восстанавливает свои силы в одном из оздоровительных комплексов. Там она запечатлела себя в купальнике на фоне бассейна, и ее фигура привела в восторг поклонников.

Но многие подписчики увиденному не поверили и обвинили вокалистку в злоупотреблении фотошопом: «Фигура супер, но явно программа отфотошопила», «С фотошопом перестарались». Нашлись и эксперты, которые поспешили сообщить, что на фото – обман:

«Я профессионально владею фотошопом и скажу так. Это явно коррекция фотографии. Это же очевидно», — написал пользователь timnovak_art под снимком Юлии.

Однако за подругу поспешила заступиться актриса Анжелика Каширина. Она сообщила хейтерам, что лично фотографировала Паршуту и готова подтвердить, что с фигурой у той — все в порядке.

«Здесь нет ни капли фотошопа!!! Ни капельки!!! Да, кому-то тяжело это принять, но это факт! У Юли идеальная фигура! Мне тоже нелегко, знаете ли, когда она рядом такая вся красивая!!!» — написала девушка.

Не так давно в фотошопе обвинили Лободу, Рудковскую и Джанабаеву. Прошлась по ним скандальный блогер Елена Миро. В своем обличительном материале она, например, заметила, что у Лободы на снимках ноги длиннее, чем якобы есть на самом деле.