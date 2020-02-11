Гузеева как бренд: в России могут появиться продукты Larisa

В распоряжении «Агентства городских новостей» оказалась документация, согласно которой в федеральное ведомство поступила заявка на оформление бренда Larisa. Визуально логотип состоит из изображения известной актрисы и телесвахи Ларисы Гузеевой, а также транслитерации имени звезды. Известно, что сама телеведущая не захотела общаться на эту тему с журналистами.

«Я вас не знаю, я с незнакомыми людьми не разговариваю», — сказала Гузеева в ответ на обращение сотрудникам новостного портала.

Автором заявки на бренд Larisa является компания «Региональные продукты питания», 20% которой принадлежали супругу Гузеевой, Игорю Бухарову.

Сообщается, что бренд Larisa регистрируется в категории, позволяющей производство и реализацию широкого наименования товаров первой необходимости — продуктов питания и напитков, например, мыла, пиццы, пива и водки.