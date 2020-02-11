«Ничего себе хореография!»: актриса Бабенко показала растяжку в стиле Волочковой

Подписчики пришли в восторг от шпагатов звезды.

47-летняя Алена Бабенко решила переплюнуть повелительницу шпагатов Анастасию Волочкову и продемонстрировала отличную форму. Фолловеры пришли в восторг и засыпали Бабенко комплиментами:

«Ничего себе хореография! Браво, и образ просто шедевральный!» — похвалила Алену одна из поклонниц.

К приятному удивлению многих фанатов актриса театра «Современник» Алена Бабенко находится в отличной форме. Как объясняет сама звезда, танцами она снимает стресс и тяжелые переживания. Занимается она под началом Сергея Филина, основателя Академии танца Сергея Филина. Одну из своих публикаций Бабенко так и подписала:

«Просто приходил Сережка, растянулись мы немножко. В руках Сергея Филина ничего не страшно».

Многие подписчики заметили, что из Бабенко получилась бы блестящая балерина — растяжка у нее хоть куда.

На лавры Волочковой периодически посягают многие отечественные селебритис. Например, экс-ведущая телепроекта «Дом 2» Ксения Собчак подражает королеве шпагатов, так же демонстрируя свою растяжку.