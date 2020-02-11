«Ничего себе хореография!»: актриса Бабенко показала растяжку в стиле Волочковой

47-летняя Алена Бабенко решила переплюнуть повелительницу шпагатов Анастасию Волочкову и продемонстрировала отличную форму. Фолловеры пришли в восторг и засыпали Бабенко комплиментами:
«Ничего себе хореография! Браво, и образ просто шедевральный!» — похвалила Алену одна из поклонниц.
К приятному удивлению многих фанатов актриса театра «Современник» Алена Бабенко находится в отличной форме. Как объясняет сама звезда, танцами она снимает стресс и тяжелые переживания. Занимается она под началом Сергея Филина, основателя Академии танца Сергея Филина. Одну из своих публикаций Бабенко так и подписала:
«Просто приходил Сережка, растянулись мы немножко. В руках Сергея Филина ничего не страшно».
Многие подписчики заметили, что из Бабенко получилась бы блестящая балерина — растяжка у нее хоть куда.
На лавры Волочковой периодически посягают многие отечественные селебритис. Например, экс-ведущая телепроекта «Дом 2» Ксения Собчак подражает королеве шпагатов, так же демонстрируя свою растяжку.