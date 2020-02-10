Лена Миро пожалела детей Ким Кардашян и Канье Уэста

Стравив всех собак на отечественных звезд шоу-бизнеса, популярный блогер Лена Миро обратила взор на запад и раскритиковала одно из самых популярных семейств Америки — Ким Кардашьян и Канье Уэста. У этой пары четверо детей, их то и начала жалеть россиянка, специализирующаяся на поиске причуд у богатых людей.

По мнению Миро, малыши еще хлебнут горя, когда вырастут, ведь они живут под одной крышей с психически и эмоционально нестабильным отцом. Рэпер Уэст склонен к депрессиям, мыслит о суициде и обожает жить в драматичном образе, чтобы удивлять поклонников.

Про Ким же блогер думает, что звезда телешоу просто недалекого ума женщина. В качестве примера умственных способностей Кардашьян, она привела ее цитату о младшем сыне. Многодетная мама уверена, что один из ее наследников является реинкарнацией ее отца, умершего в 2003 году. А причины тому две: мальчик оказался левшой, как и дед, и в добавок слепая ясновидящая на Бали так сказала.

Но на фоне эксцентричных американских миллионеров Миро предложила читателям обратить внимание на самих себя и те комплексы, что мы закладываем нашим детям. Блогер раскритиковала родителей, которые отдают отпрысков на секции, только потому что сами хотят видеть свое чадо звездой в той или иной области, или заводят маленькому ребенку страничку в Instagram, показывая его в подгузниках. Согласны с ее мнением?