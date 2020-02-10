«Сидя на стуле, танцую под свои песни»: Повалий получила травму ноги

Эстрадная певица поспешила успокоить верных почитателей. На личной страничке в Instagram Таисия Повалий обратилась к поклонникам, попросив их не паниковать. По словам певицы, она своевременно обратилась за медицинской помощью. В одной из клиник ей сделали магнитно-резонансную томографию (МРТ), после чего доктора пришли к заключению, что их пациентка повредила кость. Примечательно, что артистка не стала называть более точный диагноз.

Повалий уточнила, что ближайшие пять недель ей предстоит провести в относительном покое. Так как доктора запретили ей вставать на ногу. В связи с чем Таисии придется из дома наблюдать, как продвигается работа над ее новым альбомом.

«Я, между прочим, и сидя на стуле танцую под свои песни, и ничего меня не остановит», — добавила Повалий.

Как выяснилось, травму артистка получила дома, когда перебирала старые фото и газетные публикации. По словам певицы, она, можно сказать, на ровном месте подвернула ногу. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, перелом лодыжки получила старшая дочка примадонны отечественного шоу-бизнеса. 48-летняя Кристина Орбакайте травмировала ногу на репетиции новой концертной программы. Артистка пообещала поклонникам восстановиться как можно быстрее и снова выйти на сцену. Тем более, что возлюбленной бизнесмена Михаила Земцова пришлось перенести несколько запланированных выступлений с февраля на март.