Королева Елизавета попросила о помощи принца Гарри и Меган Маркл

Однако внук пока тянет с ответом на приглашение своей коронованной бабушки вернуться в Лондон.

Королева Елизавета II была вынуждена обратиться за помощью к внуку — принцу Гарри и его супруге Меган Маркл. 9 марта в Лондоне состоится форум членов стран Британского Содружества и Ее Величество занимается организацией данного мероприятия.

По словам источника, близкого к королевской семье, Елизавета II была вынуждена прибегнуть к помощи всех членов семейства. Помогать будут даже принц Гарри и его супруга Меган Маркл, несмотря на то, что они лишились многих титулов.

Пока Гарри и Меган, находящиеся в Канаде, не дали ответа на приглашение королевы. В то же время, затянувшаяся пауза с ответом для Елизаветы II унизительна.

больше по теме Елизавета II дала согласие на отказ Гарри и Меган от королевских привилегий В официальном обращении королева ясно дала понять – она принимает позицию внука и его супруги.

Во дворце не исключают, что супруги затягивают паузу, чтобы их уговаривали. К тому же, они не скрывают, что счастливы в Северной Америке. Меган и Гарри арендовали уютное жилье и уже успели принять участие в форуме, собранном корпорацией JP Morgan в Майами. По некоторым данным, им заплатили за участие полмиллиона фунтов.

Тем не менее, эксперты сходятся во мнении, что герцог и герцогиня Сассекские вряд ли осмелятся напрямую отказать королеве. Тем более их стремление обрести финансовую независимость пока не подкрепляется реальными результатами – у супругов нет стабильного и постоянного источника доходов.

Ранее еще одна представительница королевской семьи Кейт Миддлтон завоевала титул «новой Дианы». Британцы сходятся во мнении, что герцогиня может претендовать на любовь, которой пользовалась принцесса, сообщает сайт Радио «КП».

Кстати, после гибели Дианы принц Гарри долгое время боролся с серьезными психологическими проблемами. Он даже посещал психотерапевта, о чем стало известно только сейчас, пишет портал OA.