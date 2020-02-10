Мария Шарапова в платье с открытой спиной вышла в свет со своим возлюбленным

Мария Шарапова уже длительное время живут в США. Там она не так давно приобрела роскошный особняк, в котором теперь делает ремонт. Теннисистка является одной из самых высокооплачиваемых спортсменок в мире, поэтому девушка может позволить себе все. Обычно она редко выходит в свет, но на радость поклонникам знаменитость посетила афтепати премии «Оскар».

Для появления на публике Мария выбрала платье макси салатового цвета с открытой спиной. Полупрозрачная ткань, объемные рукава и юбка в пол придали образу женственности. Спортсменка собрала волосы в пучок и сделала неброский макияж. К слову, она пришла не одна, а со своим возлюбленным. Несколько дней назад появились слухи об их помолвке. Ее сопровождал один из самых завидных женихов Англии Алекс Гилксон.

На этот раз Шарапова не скрывала чувств к бизнесмену. Они обнимались перед папарацци. Поклонники пришли в восторг от необычного образа теннисистки. Они также отметили, что она расцвела рядом со своим возлюбленным. «Королева», «Какая красотка», «Это ее парень? Какая парочка», «Мария прекрасна», «Какое платье интересное», «Салатовый вам к лицу», — стали писать пользователи Сети.

Напомним, что Мария в свои 32 года еще не была замужем. Она ранее обручилась со словенским баскетболистом Сашей Вуячичем, но до свадьбы дело так и не дошло. Поклонники надеются, что Алекс, который дружит с британскими принцами, сделает спортсменку счастливой.