Принца Гарри и Меган Маркл обвинили в лицемерии

На этот раз претензии к супругам возникли из-за их участия в коммерческом экологическом саммите.

Впервые после сложения полномочий членов британской королевской семьи 35-летний Принц Гарри и 38-летняя Меган Маркл вышли в свет, приняв участие в коммерческом саммите в Майами. Они заявили, что на спасение планеты остается все меньше времени и выступили против выбросов ископаемого топлива, которые подвергают Землю опасности.

больше по теме Меган Маркл вошла в топ-50 самых влиятельных людей Британии Соответствующий рейтинг опубликовал журнал GQ.

Данное мероприятие организовал американский транснациональный инвестиционный гигант JP Morgan — банк, финансирующий фирмы по добыче ископаемого топлива. Эксперты считают, что герцоги Сассекские за посещение альтернативного инвестиционного мероприятия получили от банка крупную сумму денег. По некоторым данным гонорар представителей королевской семьи доходит до 775 тысяч евро.

При этом, JP Morgan в прошлом году был обвинен в перекачке огромных денежных потоков компаний, которые работают в области добычи арктической нефти и газа. А за три месяца до саммита в Майами американская благотворительная сеть Rainforest Action Network подала иск, заявив о банковском деле по изменению климата 2019 года.

The Sun сообщает, что под руководством JP Morgan обеспечивалось финансирование компаний, агрессивно расширяющих свою работу в новых угольных, нефтяных и газовых проектах.

После участия в саммите на герцогов Сассекских вновь обрушились с критикой. По мнению специалиста в сфере PR Марка Борковски, Меган и Гарри жду проблемы в будущем, из-за того, подобное сотрудничество бросает тень на их репутацию, пишет сайт argumenti.ru.

«Имеется в виду то, как и от кого они принимают деньги», — заявил он.

Королевский комментатор Ричард Фицуильямс посоветовал супругам быть более аккуратными и последовательными в своих действиях. «Вы должны сами следовать тому, за что агитируете. Великие мира сего часто лицемерят по поводу изменения климата», — отметил Ричард.

Ранее Меган Маркл и принц Гарри заявили о сложении полномочий, а после перебрались в Северную Америку. Как сообщили источники, близкие к королевской чете: пара чувствует себя «намного спокойнее» и наслаждается покоем и тишиной. Все свободное время супруги посвящают другу другу и маленькому сыну, сообщат сайт Радио «КП».