«Выходные с семьей»: восьмилетний сын Куликовой сдружился с младшим братом по отцу

47-летний Денис Матросов на личной страничке в Instagram поделился свежим фото, попозировав в кадре вместе со своими детьми. На снимке актер был запечатлен с восьмилетним Иваном и трехлетним Федором. Напомним, что старшего отпрыска ему подарила экс-возлюбленная Мария Куликова. В отношениях с нынешней возлюбленной Ольгой Головиной артист воспитывает младшего наследника. Несмотря на разницу в возрасте — пять лет — мальчики с легкостью нашли общий язык.

Сын Куликовой сдружился со своим братиком по отцу. Примечательно, что сама Мария не препятствует бывшему мужу общаться и навещать их общего ребенка. Ко всему прочему, актриса говорила о том, что все вопросы, касающиеся воспитания и учебы сына, они с Денисом обсуждают вместе. Таким образом, Матросов может принимать непосредственное участие в жизни Ивана.

«Выходные вместе с семьей! Лучшее время препровождения!» — добавил актер.

Матросов устроил для сыновей импровизированный кулинарный мастер-класс. Вместе с мачехой и братом Федором наследник Куликовой заготовил на кухне тесто, помогая взрослым лепить пирожки. Примечательно, что в муке вымазались не только дети, но и возлюбленный Головиной.

В интервью Teleprogramma.pro Денис Матросов признался, что считает себя пряничным папой. По словам актера, самое главное передать детям любовь, они должны быть окружены вниманием и заботой. Экс-супруг Марии Куликовой заверил, что его родители никогда не поднимали на него руку. Артист надеется, что и его сыновья, когда вырастут будут также любить свою семью и этот мир.