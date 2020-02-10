«Это неправда!»: Гришаева опровергла новость об уходе дочери из семьи

Актриса заверила, что у нее хорошие отношения со взрослой наследницей.

10 февраля известная актриса Нонна Гришаева и ее семья пострадали от подлости прессы. Об этом 48-летняя Заслуженная артистка РФ рассказала в Instagram, отметив, что ей было очень неприятно читать всякие выдумки.

«Несколько СМИ распространили статью «Дочь Нонны Гришаевой отреклась от семьи?» Дорогие мои подписчики, не волнуйтесь. Это неправда!» — написала звезда.

Речь идет о единственной дочери актрисы — 23-летней Анастасии, родившейся в первом браке. На новостных сайтах появилась информация, что девушка перестала появляться в Instagram-постах своей матери. Из этого журналисты сделали вывод, что между родственниками произошла размолвка, наследница артистки больше общается со своим отцом, а не с Гришаевой, а у последней новая семья и новый ребенок.

Нонна заверила своих подписчиков, что эта история является фейком, и у нее с дочерью хорошие отношения. В доказательство женщина опубликовала совместное фото с Анастасией, которое было сделано две недели назад, когда они отдыхали в Мексике.

Напомним, дочь Гришаевой родилась от актера Антона Дерова. Когда она выросла, мать отпустила девушку учиться в Англию. Там Анастасия окончила факультет графики и иллюстрации в университете Кембриджа. Актриса гордится своей наследницей, на совместных фото они нередко выглядят, как подружки. Тем не менее, у нее уже есть новая семья и 13-летний сын Илья.