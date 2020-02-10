«Принцесса на отдыхе»: Стеша Маликова оделась в одном стиле с маленьким братом

Стеша Маликова не так давно с семьей отпраздновала юбилей своего отца Дмитрия Маликова. Девушка блистала в небесно-голубом платье на банкете своего папы. 19-летняя девушка обладает стройной фигурой, а также красивой улыбкой, которую унаследовала от родителей. Ко всему прочему, она не обделена чувством стиля. Даже на отдыхе девушка старается выглядеть модно.

Так после нескольких праздничных дней семья Маликова отправилась в отпуск. Они решили отдохнуть в Дубае. Стеша предпочитает не выходить на связь и редко публикует снимки, но накануне она устроила фотосессию на побережье. На этот раз девушка предстала в лаконичном повседневном образе. Она облачилась в белые джинсы с высокой талией и серую майку. Волосы дочь артиста собрала в пучок, а также отказалась от макияжа, спрятав лицо за широкими солнцезащитными очками.

Стеша прогуливалась за руку со своим братом Марком. К слову, наряд подчеркнул ее загорелую кожу. Двухлетний мальчик со светлыми волосами был облачен в одном стиле с сестрой — в белую футболку и трико. Малыш позировал на фото, но порой отвлекался на телефон. Поклонники восхитились нежными кадрами. Многие похвалили Стефанию за то, что она уделяет время брату.

«Замечательные, красивые брат с сестрой», «Замечательные, красивые брат с сестрой», «Словно модель», «Такой он повзрослевший. Или вы такая маленькая», «Как это мило», «Принцесса на отдыхе», — прокомментировали пост подписчики.