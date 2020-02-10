«Фантазия пошла»: Савельева обернулась «золотой» тканью ради пикантного фото

36-летняя Саша Савельева заинтриговала верных почитателей свежим селфи на личной страничке микроблога. В кадре девушка позировала обернувшись в «золотую» ткань. Пикантный снимок экс-солистки группы «Фабрика» не оставил равнодушным поклонников знаменитости. Среди фанатов певицы нашлись те, кто предположили, что Саша прикрылась материей, чтобы скрыть обнаженное тело. Сама артистка никаких комментариев давать не стала, лаконично уточнив, что в свой уикенд она приняла участие в новой фотосессии.

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На фото возлюбленная 46-летнего Кирилла Сафонова позировала с распущенными длинными волосами. Певица отдала предпочтение пастельному макияжу, подчеркнув глаза тушью для ресниц, подводкой и песочными тенями для век. Губы артистка подкрасила бежевой помадой с блеском.

«Интересно-интересно, а поподробней?!», «Фантазия пошла!!», «Дерзко и смело», «Саша, такое чувство, что у вас под тканью ничего нет!!», «Красотка», «Само очарование!!», «Ну вот!! Теперь мы не уснем», «Как всегда эффектная», — обратилась к певице ее верные почитатели.

Напомним, что вместе с мужем Саша Савельева воспитывает одиннадцатимесячного сына Леона. Еще в октябре певица летала на свадьбу к своей падчерице Анастасии. Девушка вышла замуж за ирландского бизнесмена Стивена Мерфи.

В одном из интервью экс-солистка группы «Фабрика» призналась, что она с легкостью нашла общий язык со своей свекровью. Мама Кирилла Сафонова приняла его избранницу в семью, как только Саша переступила порог ее дома.