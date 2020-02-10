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Пользователи Instagram объяснили Татьяне Брухуновой, что не так с ее аккаунтом

Возлюбленная Евгения Петросяна попросила совета у комментаторов но получила неожиданные отзывы.

Пользователи Instagram объяснили Татьяне Брухуновой, что не так с ее аккаунтом
Татьяна Брухунова. Фото: Инстаграм

Татьяна Брухунова уже давно на виду у представителей СМИ и шоу-бизнеса, да и немудрено, ведь совсем еще молодая девушка смогла стать возлюбленной по-настоящему мудрого старца, Евгения Петросяна. Девушка не только отлично разбирается в современных модных тенденциях, путешествует по миру и любит выложить в свой официальный аккаунт в Instagram что-нибудь вкусненькое, но и частенько общается со своими поклонниками. Недавно она задала подписчикам вполне конкретные вопросы: что им нравится больше всего на ее странице, а что не нравится вовсе? Люди восприняли это как призыв к действию и поспешили как хвалить, так и ругать девушку.

Кто-то оценил театральные отзывы и рекомендации к помещению спектаклей, однако посетовал на обилие неадекватных личностей среди комментаторов, которые портят всем жизнь. Иные же остались недовольны малым количеством сторис у молодой звезды, ведь и правда, всегда можно записать пару лишних коротких видео. Но многие остались недовольны большим количеством аппетитных фотографий с едой, после которых очень хочется есть.

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