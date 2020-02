Исказившееся лицо Билли Айлиш на «Оскаре» стало Интернет-мемом

18-летняя американская певица Билли Айлиш явилась на премию «Оскар 2020» и запомнилась там тремя вещами. Во-первых, кумир подростков трогательно исполнила песню The Beatles в память обо всех актерах и деятелях киноиндустрии, ушедших за год с прошлой церемонии. Во-вторых, она стала исполнительницей главного саундтрека к новому фильму о Джеймсе Бонде «Не время умирать». А в-третьих, лицо девушки стало Интернет-мемом после вручения наград.

Последнее вышло абсолютно случайно (что совсем не редкость для виртуального пространства). В то время, когда на сцене выступали актрисы Кристен Уиг и Майя Рудольф, камера видеотрансляции сняла лицо Билли. То ли певица увидела себя на большом экране, то ли ей не понравилось пение актрис, но улыбка на ее лице в этот момент сменилась гримасой растерянности и отвращения. Фанаты и хейтеры молодой артистки быстренько вырезали этот фрагмент церемонии и распространили его по Сети со своими комментариями.

I’m sorry but #BillieEilish making a snarky face at two incredible improv actors was simply rude. Sweetie, you may have Grammys now, but you’re new. #Oscars pic.twitter.com/feWtORO5vJ — Josh McBride (@JoshyMcB) February 10, 2020

Billie Eilish was reacting to seeing herself on the big screen and not at Maya and Kristen's singing. #BillieEilish #Oscars2020 #Oscars pic.twitter.com/5NkdEYE0Tt — Akshay Kumar G (@AkshayShakira) February 10, 2020

Одни негодуют, что юная обладательница «Грэмми» зазналась, сморщившись во время исполнения женщинами их импровизации, другие защищают Айлиш, уверяя, что ей просто не понравилось собственное изображение на экране.

«Такое же лицо было у нас, когда ты получала свою «Грэмми», — написала в Twitter пользователь Паола Айлин, явно из стана ненавистников Билли.

Same face we all made when you got all those Grammys… #BillieEilish #Oscars pic.twitter.com/zvxY9l0jRe — Paola Ayleen (@LeenPaola) February 10, 2020

Теперь стоит готовиться к тому, что сморщенное лицо певицы будет появляться во всех видео, высмеивающих чье-либо некачественное исполнение. Ведь именно для этого и появляются Интернет-мемы.