Во время выступления Мадонны в Лондоне внезапно погас свет

Сама певица считает, что все происходящее было запланировано.

Во время выступления Мадонны в Лондоне внезапно выключился свет. На днях мировая звезда выступила в «Палладиуме» в рамках мирового турне – певица представляет новый альбом Madame X. Пока что гастроли знаменитости трудно назвать идеальными – несколько концертов сорвалось из-за внезапной травмы колена. Теперь же произошел эксцесс во время самого выступления.

Около 23 часов прямо на песне I Rise на сцене внезапно выключился свет. Вместе с ним исчез и звук, поскольку перестали работать микрофоны. Тут же начал опускаться занавес, несмотря на гневный взгляд Мадонны. Неувязки с обстановкой, впрочем, не помешали артистке допеть сингл до конца.

Позже, на вопросы о произошедшем, в местном совете Вестминстера заявили, что организация мероприятия планировалась до 23 часов. Мадонна, по их мнению, нарушила тайминг, передает BBC.

«Они опустили железный пожарный занавес весом девять тонн. К счастью, его остановили на полпути, и никто не пострадал», — чуть позже возмущенно пояснила сама исполнительница.

Организаторы же парировали – речь не могла идти о пожарном занавесе. Внезапно стал опускаться именно тканевый вариант.